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لبنان

الراعي الى الجنوب في زيارة تضامن

Lebanon 24
06-12-2023 | 01:13
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أعلن المركز الكاثوليكي للإعلام أن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي سيقوم بزيارة تضامنية إلى الجنوب على رأس وفد من مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك يرافقهم الأمين العام للمجلس الأب كلود ندره للتعبير عن تعاطفه مع الجنوبيين والنازحين.
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وسيستهل البطريرك الراعي زيارته التفقدية من مطرانية صور المارونية عند الساعة العاشرة من صباح يوم غد الخميس على أن ينتقل بعدها إلى مطرانية الروم الكاثوليك ويتخلل الزيارة لقاء مع ممثلي الطوائف الروحية الإسلامية والمسيحية في المنطقة.
 
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