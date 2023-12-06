ملف النازحين على الطاولة مجددا

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أفادت مصادر مطلعة ان "التيار الوطني الحر" يعمل على اعادة تنظيم خطابه الاعلامي والاستفادة من اللحظة السياسية والوقت الضائع من اجل اعادة شد العصب ومحاولة استعادة ما خسره في الشارع.وتقول المصادر ان "التيار" سيعمل، للضغط على خصومه وحلفائه، من اجل اعادة فتح ملف النازحين السوريين والمخاطر التي قد تواجه البلد في حال لم يتم وضع حد لتزايد اعدادهم في الاشهر الماضية.وترى المصادر ان الهدف الاساسي لـ"التيار" قد يكون التصويب على قائد الجيش العماد جوزيف عون واظهاره مقصراً في ضبط الحدود والحد من موجات النزوح المتتالية المستمرة تجاه لبنان.