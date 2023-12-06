Advertisement

لبنان

تقرير قريب لرويترز: هكذا إستشهد عصام عبدالله

Lebanon 24
06-12-2023 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1138050-638374484362118503.jpg
Doc-P-1138050-638374484362118503.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
من المرتقب ان يصدر في اليومين المقبلين تقرير اجرته وكالتا "رويترز" و"الصحافة الفرنسية" بشأن حادثة استشهاد الصحافي والمصوّر الصحافي عصام عبدالله وجرح عدد من الصحافيين والمصورين بقصف اسرائيلي استهدف مجموعة من الصحفيين في بلدة علما الشعب جنوب لبنان بتاريخ الثالث عشر من تشرين الاول الفائت.
Advertisement
وبحسب المعلومات الاولية فان تقرير رويترز يشير الى انه جرى استهداف الصحافيين بصاروخين انطلقا من دبابة ميركافا "من داخل اراض اسرائيلية".( الاراضي اللبنانية المحتلة).
وكانت رويترز عمدت في بيانها الأول  بعد مقتل عبدالله الى عدم الإشارة للجهة القاتلة، أي إسرائيل، ولا حتى الإشارة إلى قصف، لكنها غيّرت صيغة الخبر بعد موجة واسعة من الانتقادات تعرضت لها،  لكن العنوان الجديد المعدّل بقي فضفاضاً وبعيداً حتى عما تداولته وسائل الإعلام العالمية الأخرى، بما في ذلك وكالة "أسوشييتيد برس" وشبكة "سي إن إن" الأميركيتان. وكتبت "رويترز" في عنوانها الجديد: "مقتل مصور تلفزيوني من رويترز بجنوب لبنان في إطلاق صواريخ من ناحية إسرائيل"، مركزة فقط على جهة الجغرافية التي أتت منها الصواريخ القاتلة.
وفي محاولة لتخفيف الانتقادات نشرت "رويترز" تقريرا مفصلا عن عمل مصوّرها عبدالله والتقارير التي اعدها ونفذها.
وكان وزير الاعلام زياد مكاري اعلن بالامس انه وضع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في أجواء التحقيقات التي تقوم بهما وكالتا رويترز ووكالة الصحافة الفرنسية وسيصدر قريبا شيء واضح في هذا الشأن".






لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2023-12-06
01:14 | 2023-12-06
02:45 | 2023-12-06
02:39 | 2023-12-06
02:20 | 2023-12-06
02:15 | 2023-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24