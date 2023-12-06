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لبنان

اشتباك سياسي مرتفع المستوى "بعد المعركة"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-12-2023 | 01:45
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بالرغم مما يحصل من تراشق اعلامي وسياسي بين الاحزاب المعارضة من جهة و"حزب الله" من جهة اخرى بالتزامن مع المعارك العسكرية في الجنوب، الا ان مستوى الخلاف لا يزال محدودا.
لكن مصادر مطلعة اكدت ان ما يحصل اليوم سيتصاعد بعد انتهاء المعركة، وسيدخل البلد في كباش وصراع سياسي مشابه لما كان حاصلا بعد حرب تموز2006، اذ سيسعى كل فريق لتحسين شروطه بعد المعركة.
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وترى المصادر ان الاشتباك السياسي سيؤدي الى فرز مختلف عن الذي كان سائداً في المرحلة الماضية في ظل إمكانية رفع "حزب الله" لسقف مطالبه وسعي القوى المعارضة الى تكريس قواعد وتوازنات مختلفة عن السابق.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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