حزب مسيحي بارز: الوضع ما بياخدنا عالعزلة؟

تنقل أوساط حزب مسيحي بارز نقاشات واسعة حصلت في الأيّام الأخيرة، في أكثر من إجتماع ولقاء، حول ما إذا كان هذا الحزب "سيبقى على موقفه ممّا يحصل في غزة وتطوّر الوضع عند الحدود الجنوبية خصوصا بعد الدعوة للانتساب الى الطلائع المسلحة في حركات المقاومة، وأنّ الرأي العام العربي بدأ يتأثّر بمشاهد الإجرام الإسرائيلي"، إلى حد طرح سؤال مفاده "هيدا الوضع ما بياخدنا عالعزلة؟".

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