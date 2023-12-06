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لبنان
نائب يبدّل خطته بعد تحذيرات امنية
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
06-12-2023
|
02:45
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عاد نائب سُنّي في الأيام الأخيرة إلى الحديث في مجالسه الخاصة عن تحذيرات وصلته بالتشدّد في تدابيره الأمنية، خصوصاً ضمن نطاق الشمال، ما دفعه إلى تبديل خطّته التمويهية بأخرى أكثر أماناً، حسب قوله.
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المصدر: لبنان 24
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