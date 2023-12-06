نائب يبدّل خطته بعد تحذيرات امنية

عاد نائب سُنّي في الأيام الأخيرة إلى الحديث في مجالسه الخاصة عن تحذيرات وصلته بالتشدّد في تدابيره الأمنية، خصوصاً ضمن نطاق الشمال، ما دفعه إلى تبديل خطّته التمويهية بأخرى أكثر أماناً، حسب قوله.

Advertisement