Advertisement

لبنان

نائب يبدّل خطته بعد تحذيرات امنية

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
06-12-2023 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1138058-638374495049354705.jpg
Doc-P-1138058-638374495049354705.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عاد نائب سُنّي في الأيام الأخيرة إلى الحديث في مجالسه الخاصة عن تحذيرات وصلته بالتشدّد في تدابيره الأمنية، خصوصاً ضمن نطاق الشمال، ما دفعه إلى تبديل خطّته التمويهية بأخرى أكثر أماناً، حسب قوله.
Advertisement
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: ملتزمون لسكان الشمال والجنوب والوسط بتوفير الأمن لأن تهديد حماس وحزب الله في كل مكان
lebanon 24
06/12/2023 13:32:34 Lebanon 24 Lebanon 24
نائبة الرئيس الأميركي: يجب أن تتسلم السلطة الفلسطينية مسؤولية الأمن في قطاع غزة
lebanon 24
06/12/2023 13:32:34 Lebanon 24 Lebanon 24
لافروف يصل إلى عاصمة مقدونيا الشمالية للمشاركة في اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
lebanon 24
06/12/2023 13:32:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير دفاع إسرائيل: نحافظ على الأمن في الجبهة الشمالية بتوجيه ضربات على حزب الله
lebanon 24
06/12/2023 13:32:34 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

نائب

أمن

تحذيرات

الشمال

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2023-12-06
06:00 | 2023-12-06
05:55 | 2023-12-06
05:52 | 2023-12-06
05:24 | 2023-12-06
05:00 | 2023-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24