21
o
بيروت
23
o
طرابلس
27
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
18
o
النبطية
15
o
زحلة
16
o
بعلبك
-2
o
بشري
20
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بعد موقفها الأخير.. فرنسا تعيد ترتيب علاقاتها في لبنان
ايناس كريمة Enass Karimeh
|
Lebanon 24
06-12-2023
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يبدو أن فرنسا من خلال اهتمامها المُبالغ به بالشأن اللبناني باتت ترغب في زيادة حجم الضغط لديها وتعزيز اندفاعتها في الملفّ اللبناني في المرحلة المُقبلة، إذ إنها لن تكتفي بزيارة مبعوثها جان ايڤ لودريان التي كانت من جهة استكمالاً لتحركاته السابقة ومن جهة أخرى رغبة واضحة ببدء مسار جديد من الحراك اللبناني.
Advertisement
تقول مصادر سياسية مطّلعة أن لدى باريس رغبة بإعادة تحسين علاقتها مع "حزب الله" الذي أوحى لمبعوثها لودريان خلال زيارته الأخيرة الى لبنان بأنّ تعامله مع فرنسا لن يكون كما كان عليه في مرحلة فائتة بل على العكس من ذلك سيجري التعامل معها على اعتبارها إحدى الدول التي دعت إلى قتال "الحزب" وتشكيل تحالف دولي ضدّه. لذلك فإن أحد أهم الأهداف الفرنسية يكمن في محاولة وصل ما انقطع مع "الحزب" وإعادة جذور العلاقة الى ما كانت عليه في السابق.
أما الهدف الثاني فهو تعزيز التواصل مع القوى المسيحية بعد أن كانت قد تراجعت هذه القوى عن علاقتها الوديّة مع فرنسا بسبب موقفها الأخير الذي كان، وللمفارقة الى جانب "حزب الله" في الملفّ الرئاسي. اما الهدف الثالث فيتركّز حول تثبيت دور فرنسا وحضورها في لبنان على اعتبار أن هذا الدور لا يمكن التخلّي عنه في المرحلة الحالية مهما بلغت الصعوبات، لأن خروج فرنسا من لبنان يعني حتماً خروجها بشكل كامل من الشرق الأوسط، وهذا ما بدا واضحاً في السنوات الماضية التي لم تكن خلالها باريس مشاركة أو مهتمّة بترتيب الأوضاع اللبنانية في حين أن عودتها بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب عام 2020 ساهمت في إعادة إنعاش دورها في المنطقة.
وأخيراً من الواضح أن باريس تعمل على نقل رسائل أميركية منسّقة الى لبنان بهدف منع "حزب الله" من الانزلاق الى حرب مع اسرائيل، وهذا بحدّ ذاته يمكن اعتباره دوراً لا بأس به في الملفّ الفرنسي تخدم من خلاله فرنسا الولايات المتحدة الاميركية من جهة وتستعيد من خلاله علاقة تواصل جديّة مع "الحزب" من جهة أخرى، وهذا كله مرتبط بكيفية تطور الاحداث في قطاع غزّة وجنوب لبنان، فإمّا أن تحفظ فرنسا دورها وتُعيد حضورها بعد أن سحب الدور القطري البساط من تحتها وإما أن تتراجع بشكل كبير على الساحة اللبنانية.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديو ينتشر للرقيب الشهيد عبد الكريم المقداد... شاهدوه الآن
Lebanon 24
فيديو ينتشر للرقيب الشهيد عبد الكريم المقداد... شاهدوه الآن
12:02 | 2023-12-05
05/12/2023 12:02:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل 85 شخصاً... قصفتهم طائرة "عن طريق الخطأ"
Lebanon 24
مقتل 85 شخصاً... قصفتهم طائرة "عن طريق الخطأ"
11:34 | 2023-12-05
05/12/2023 11:34:10
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مؤلمة حصلت مع إبن الـ11 عاماً... حالته حرجة
Lebanon 24
حادثة مؤلمة حصلت مع إبن الـ11 عاماً... حالته حرجة
13:30 | 2023-12-05
05/12/2023 01:30:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ7 رصاصات... قتلوا الشاب محمد بعدما سرقوا منه حوالي 2000 دولار
Lebanon 24
بـ7 رصاصات... قتلوا الشاب محمد بعدما سرقوا منه حوالي 2000 دولار
16:30 | 2023-12-05
05/12/2023 04:30:03
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتراف خطير لأحد أكبر المصارف... أخفى مليارات الدولارات!
Lebanon 24
إعتراف خطير لأحد أكبر المصارف... أخفى مليارات الدولارات!
15:18 | 2023-12-05
05/12/2023 03:18:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ايناس كريمة Enass Karimeh
@EnassKarimeh
Lebanese journalist, social media activist and communication enthusiast
أيضاً في لبنان
04:00 | 2023-12-06
هل خسرت إسرائيل حربها مع "حماس" و"حزب الله"؟
06:00 | 2023-12-06
هل ثُبتت قواعد اشتباك جديد في الجنوب؟
05:55 | 2023-12-06
وزير العدل استقبل المدير العام لمصرف الإسكان.. وهذا ما تم بحثه
05:52 | 2023-12-06
بالفيديو... طائرة إسرائيليّة تقصف منزلاً في جنوب لبنان ومعلومات عن سقوط جرحى
05:24 | 2023-12-06
إشكال يتطوّر إلى إطلاق نار... وإصابة شخص برصاصة
05:00 | 2023-12-06
"التيار" يلمّح.. هل يكون "قانون" التمديد لقائد الجيش عرضة للطعن؟!
فيديو
فيديو ينتشر: بايدن استشهد بحديث للنبي محمد عن مأساة غزة.. هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو ينتشر: بايدن استشهد بحديث للنبي محمد عن مأساة غزة.. هذه حقيقته
03:41 | 2023-12-05
06/12/2023 13:32:48
Lebanon 24
Lebanon 24
قنبلة دخانية ونيران وحالة من الهرج والمرج.. شاهدوا ماذا حصل داخل برلمان أوروبي (فيديو)
Lebanon 24
قنبلة دخانية ونيران وحالة من الهرج والمرج.. شاهدوا ماذا حصل داخل برلمان أوروبي (فيديو)
23:35 | 2023-12-04
06/12/2023 13:32:48
Lebanon 24
Lebanon 24
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
Lebanon 24
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
02:09 | 2023-11-28
06/12/2023 13:32:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24