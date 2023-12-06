بيروت تتألق في موسم الأعياد... وهذه مواعيد الاحتفالات

انطلق زمن الميلاد وانبرت فعاليات المدينة تروّج للاحتفالات وللأنشطة المتنوعة التي أعدتها لتظهرها بأبهى حللها، على الرغم من الضائقة الاقتصادية والاوضاع الأمنية المتوترة التي يعيشها اللبنانيون.

فبيروت هذه السنة تغني وبأعلى صوت أغنية "ليلة عيد" المليئة بالفرح لفيروز "صوت ولاد... تياب جداد... وبكرا الحب جديد"، نعم. لقد قدم موسم الاعياد هذا العام وبيروت مدينة الحب والصمود ترفع رايات الفرح.



زينة العيد



من أجل رسم الابتسامة على وجوه الأطفال انطلق الموسم الميلادي وتألقت المدينة بالزينة والأشجار والإضاءة وبشخصيات "سانتا كلوز" المنتشرة بجانب المحال وفي المعارض ،فيما تتردد أصداء الأغاني والموسيقى في الشوارع معلنة بدء زمن الأعياد.



أينما تجولت في الشوارع وسط المدينة، يكفي أن تشاهد الزينة وتستمع إلى الموسيقى الصادحة فيها لتدرك أنك في قلب احتفالية ميلادية لا تشبه غيرها، فالميلاد هنا له نكهته البيروتية المميزة.



ولقد خصصت المحال التجارية الكبرى لهذه المناسبة ككل سنة معلماً ميلادياً خاصاً بها، يجذب المارة من بعيد بإضاءته وزينته.



مواعيد الاحتفالات



بعد افتتاحية مهرجان "Magical Festive" يوم الاحد في أسواق بيروت، تضمنت الاحتفالات عروضا فنية متنوعة وسط أجواء حماسية ممتعة.



وفي جولة لـ"لبنان 24" بين المشاركين في الحفل، سألنا بعض المواطنين عن ارائهم، وكانت التعليقات كالاتي: "الاجواء كتير حلوة، الناس تعبت ونسيت معنى الفرح مع كل الازمات التي نمر بها، نحن بحاجة لحفلات كهذه تنسينا احزاننا وهمومنا"، "المواطن اللبناني صامد ولن ينكسر وفي هذا العيد سنفرح وسنحتفل رغم كل شيء".



ويذكر أن المهرجان انطلق يوم الاحد 3 كانون الاول وستستمر الاحتفالات طيلة فترة الاعياد حتى ليلة رأس السنة نهار الاحد 31 كانون الاول، ويفتح المهرجان أبوابه من الرابعة بعد الظهر الى العاشرة مساء.

أما بالنسبة لمهرجان “بيروت ترنّم”، فبدأ في 30 تشرين الثاني وسيمتد الى 23 كانون الاول، وتقام حفلاته في كنائس وسط العاصمة وفي ساحات أسواقها.



ويخصص المهرجان حفلة منفردة لعازف البيانو الكوري تشانغ، وأمسية للعازف الفرنسي المعروف جوناتان فورنيل.

ومن الموسيقيين البارزين الذي يستضيفهم المهرجان، عازف الكلارينيت الإسباني الشاب بابلو براغان، وعازف التشيللو التشيكي ميشال كانكا، وعازفة الكمان السويسرية إيلفا إيغوس (16 عاماً).



أما مجموعة "ديفاز" الأوبرالية الإيطالية فتحتفي في حفلتها بمئوية السوبرانو اليونانية ماريا كالاس.



ويُختتم المهرجان بأمسية ميلادية مع المؤلف الموسيقي أسامة الرحباني والفنانة هبة طوجي.



ويشارك في المهرجان أيضاً عدد من الفنانين اللبنانيين المعروفين، من أبرزهم عبير نعمة وكارول سماحة وغي مانوكيان، إضافة إلى مغنّي أوبرا لبنانيين شباب وموسيقيين لبنانيين معروفين وجوقات جامعية ومدرسية وجوقات الأطفال.



الأشرفية "أكيد محتفلة"



افتتحت جمعية “Lebanon of Tomorrow” القرية الميلادية في ساحة ساسين، مساء السبت، عبر إضاءة شجرة عملاقة للميلاد التي أنارت الساحة للعام الرابع على التوالي، إضافة إلى القرية الميلادية التي تم تركيبها وهي عبارة عن مجموعة من الأكشاك المجانية مخصصة لأصحاب المحال التجارية والمصالح والمطاعم دعما للحركة التجارية في موسم الأعياد.



وحضر الحفل وزير الداخلية القاضي بسام مولوي ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود ونواب المنطقة وسفراء الجمعية والمتطوعون، الذين توزعوا بين الحشود لتنظيم العمل.



علماً، أنّ هذا السوق الميلادي تحوّل الى مناسبة سنوية تمكّن أصحاب المؤسسات الصغيرة التسويق لمنتجاتهم في ظل الازمات المتتالية التي تضرب قطاعاتهم.