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لبنان

انقلاب فان في البداوي.. اليكم ما جرى صباح اليوم (صور)

Lebanon 24
06-12-2023 | 02:39
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تعرض فان لحادث انقلاب مروع على اوتوستراد البداوي البحري بعد ان فقد السائق السيطرة اثناء القيادة نتيجة منسوب المياه في المحلة، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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