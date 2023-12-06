انقلاب فان في البداوي.. اليكم ما جرى صباح اليوم (صور)

تعرض فان لحادث انقلاب مروع على اوتوستراد البداوي البحري بعد ان فقد السائق السيطرة اثناء القيادة نتيجة منسوب المياه في المحلة، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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