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لبنان

في منجز عكار.. جريمة مروعة تودي بحياة شخص

Lebanon 24
06-12-2023 | 02:46
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عثر على جثة احد الاشخاص من التبعية السورية مضرجا بدمائه على طريق العامرية ودنكة بعد مفرق منجز العكارية وأشارت المعلومات الأولية الى انه تعرض للذبح من عنقه، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وقد حضرت القوى الامنية والادلة الجنائية وتم الكشف على الجثة.
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