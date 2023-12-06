جعجع بحث مع سفيرة اليونان التطورات السياسية والاقتصادية

عرض رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، مع سفيرة اليونان الجديدة Despina Koukoulopoulou، التطورات السياسية والاقتصادية في البلاد، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان.

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