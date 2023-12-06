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لبنان

جعجع بحث مع سفيرة اليونان التطورات السياسية والاقتصادية

Lebanon 24
06-12-2023 | 03:14
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عرض رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، مع سفيرة اليونان الجديدة Despina Koukoulopoulou، التطورات السياسية والاقتصادية في البلاد، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان.
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