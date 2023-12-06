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لبنان

ماذا تلقى "حزب الله" خلال الساعات الأخيرة؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-12-2023 | 04:01
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توالت إلى "حزب الله" خلال السّاعات القليلة الأخيرة أسئلة عديدة ترتبطُ بمدى معرفته بخطوة حركة "حماس" بتأسيس تشكيلٍ يُسمى بـ"طلائع طوفان الأقصى" في لبنان.
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وبحسب المعلومات، فإنّ الحزب آثر عدم التعليق على تلك الخطوة إعلامياً، في حين تقول مصادر "حماس" لـ"لبنان24" إنَّها لم تستشر الحزب أبداً بما قامت به، وحتى أنها لم تتلقَّ أي أسئلة أو "توبيخات" من أي طرفٍ صديق داخل لبنان وتحديداً "حزب الله".

في المقابل، علِم "لبنان24" أنَّ بعض الأطراف النيابية في "الثنائي الشيعي" آثرت عدم التعليق على ما قامت به "حماس"، مشيرة إلى أنَّ المواقف التي ستصدر لن تكون متفرّقة في إطار بياناتٍ من الكُتل النيابية. 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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