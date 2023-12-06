ماذا تلقى "حزب الله" خلال الساعات الأخيرة؟

توالت إلى "حزب الله" خلال السّاعات القليلة الأخيرة أسئلة عديدة ترتبطُ بمدى معرفته بخطوة حركة "حماس" بتأسيس تشكيلٍ يُسمى بـ"طلائع طوفان الأقصى" في لبنان.

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وبحسب المعلومات، فإنّ الحزب آثر عدم التعليق على تلك الخطوة إعلامياً، في حين تقول مصادر "حماس" لـ"لبنان24" إنَّها لم تستشر الحزب أبداً بما قامت به، وحتى أنها لم تتلقَّ أي أسئلة أو "توبيخات" من أي طرفٍ صديق داخل لبنان وتحديداً "حزب الله".