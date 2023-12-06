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لبنان

هذا ما كشفته رحلة جوية فوق لبنان!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-12-2023 | 04:20
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عُلِم أنَّ الجيش قام مؤخراً وبالتنسيق مع جمعيات معنية بمكافحة المخدرات، بالإطلاع جوياً على نقاطٍ معينة معروفة بأنها تُعد موائل لتصنيع حبوب الكبتاغون وهي قائمة عند الحدود بين لبنان وسوريا وتحديداً في مناطق متداخلة بين البلدين.
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وقال مصدرٌ شارك في هذه العملية إنَّه تم اكتشاف منازل مقسومة إلى شقين: الأول موجود داخل الأراضي اللبنانية فيما الثاني موجود ضمن الأراضي السورية، وتبيّن أن هذه الخطوة محسوبة ومدروسة من قبل المشغلين لتلك المصانع التي يصعب جداً على القوى العسكرية الوصول إليها براً.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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