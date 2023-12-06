المرتضى: العدوان الاسرائيلي لا يفرّق في همجيته

علق وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضىعلى العدوان الاسرائيلي بالأمس على مركز للجيش اللبناني في العديسة وقال:"شهيد وثلاثة جرحى من الجيش في العديسة. دمٌ طاهرٌ يهرق على أرض الجنوب فدى للبنان، ويثبت أن العدوان الإسرائيلي لا يفرق في همجيته بين جيش وشعب ومقاومة".

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واكد المرتضى في بيان ان: "التحرك الديبلوماسي استنكاراً للعدوان لا يضرّ وقد يراه البعض مفيداً، لكن الحساب الحقيقي والردع الفعّال لن يكون الاً في الميدان، لأنّ منطق "الرطل بدو رطل ووقيّة" هو الوحيد الذي يُجدي نفعاً مع أعداء الإنسانية".

وأضاف: " لبنان قويٌّ بشعبه وجيشه ومقاومته... بهذه الثلاثية الفولاذية التي تعمّدت مجدداً بدماء الجندي الشهيد عبد الكريم المقداد وبدماء رفاقه الثلاثة الجرحى ".

وختم المرتضى: "رحم الله الشهيد وشفى جراح رفاقه".



