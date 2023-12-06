Advertisement

لبنان

المفتي قبلان: لبنان بلا مقاومة فريسة سهلة للشيطان

Lebanon 24
06-12-2023 | 04:36
A-
A+
Doc-P-1138127-638374597171265562.jpg
Doc-P-1138127-638374597171265562.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان  في بيان انه "بسياق تأمين قوة لبنان لا بدّ من لملمة البلد والتعامل مع الكارثة الوطنية كعائلة واحدة، والإستحقاقات السياسية والأمنية والإجتماعية والمالية والديمغرافية كبيرة وخطيرة، والمطلوب أن نكون مع لبنان لا عليه. وللبعض أقول: تذويب الدولة ليس بصالحك، والتعامل مع الملفات السياسية والأمنية والكيانية الكبيرة على طريقة لكم دينُكم ولي ديني خطأ قاتل".
Advertisement
واكد ان "الحل بتصفير القطيعة السياسية والبدء بورشة إنقاذ سياسي تبدأ وتنتهي بانتخاب رئيس جمهورية"، مشيرا الى ان "تحلّل الدولة وانهيار وظيفتها الاجتماعية والأمنية ليس بصالح أحد. ولمن يخشى على لبنان أقول: لبنان بلا مقاومة فريسة سهلة للشيطان، وما تقوم به المقاومة ضرورة سيادية عليا ومصلحة وطنية بالصميم، ولا خوف على لبنان من دبابات وطائرات تل أبيب إنما الخوف عليه من الدبابات السياسية والإعلامية الداخلية". 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2023-12-06
06:00 | 2023-12-06
05:55 | 2023-12-06
05:52 | 2023-12-06
05:24 | 2023-12-06
05:00 | 2023-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24