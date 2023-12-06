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لبنان
بدء جلسة لجنة المال والموازنة
Lebanon 24
06-12-2023
|
04:42
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التأمت جلسة لجنة المال والموازنة لدرس موازنات رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس الوزراء، وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية، المجلس الدستوري، ديوان المحاسبة، التفتيش المركزي، مجلس الخدمة المدنية، الهيئة العليا للتأديب وهيئة الشراء العام.
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