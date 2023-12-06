إشكال يتطوّر إلى إطلاق نار... وإصابة شخص برصاصة

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن حصول إشكال في الميناء، تطوّر إلى إطلاق نار، وإصابة ع.ح برصاصة في قدمه اليمنى.

ونُقل المصاب إلى المستشفى، بينما وُصفت حالته بالمستقرة.