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لبنان

إشكال يتطوّر إلى إطلاق نار... وإصابة شخص برصاصة

Lebanon 24
06-12-2023 | 05:24
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن حصول إشكال في الميناء، تطوّر إلى إطلاق نار، وإصابة ع.ح برصاصة في قدمه اليمنى.
 
 
ونُقل المصاب إلى المستشفى، بينما وُصفت حالته بالمستقرة.
 
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الميناء

إشكال

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