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لبنان

ماس كهربائي يتسبب بحريق داخل غرفة تابعة لمحل في الميناء

Lebanon 24
06-12-2023 | 04:30
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عمل الدفاع المدني على اخماد حريق داخل احدى غرف الكهرباء العائدة لمحل "نحلة هوم" عند مستديرة بيستاشيو في مدينة الميناء ـ طرابلس واقتصرت الأضرار على الماديات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وعُلم ان الحريق ناتج عن ماس كهربائي.
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حريق

محل

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