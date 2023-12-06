ماس كهربائي يتسبب بحريق داخل غرفة تابعة لمحل في الميناء

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عمل الدفاع المدني على اخماد حريق داخل احدى غرف الكهرباء العائدة لمحل "نحلة هوم" عند مستديرة بيستاشيو في مدينة الميناء ـ طرابلس واقتصرت الأضرار على الماديات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وعُلم ان الحريق ناتج عن ماس كهربائي.