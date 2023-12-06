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لبنان

وزير العدل استقبل المدير العام لمصرف الإسكان.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
06-12-2023 | 05:55
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 استقبل وزير العدل القاضي هنري الخوري في مكتبه في الوزارة قبل ظهر اليوم، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، يرافقه المستشار القانوني للمصرف المحامي مالك ارسلان. 
 
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وتم البحث خلال اللقاء، في موضوع تشكيل اللجنة القضائية الناظرة في قضايا الإسكان وتعيين قاض لترؤسها.
 
 
ووعد الوزير الخوري بالسعي لإتمام هذا الأمر في أسرع وقت ممكن.
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