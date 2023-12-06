وزير العدل استقبل المدير العام لمصرف الإسكان.. وهذا ما تم بحثه

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استقبل وزير العدل القاضي هنري الخوري في مكتبه في الوزارة قبل ظهر اليوم، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، يرافقه المستشار القانوني للمصرف المحامي مالك ارسلان.وتم البحث خلال اللقاء، في موضوع تشكيل اللجنة القضائية الناظرة في قضايا الإسكان وتعيين قاض لترؤسها.