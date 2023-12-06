لجنة الشؤون الخارجية عرضت مع فرونتيسكا الاوضاع في الجنوب

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب فادي علامة.



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اضاف: "ركزنا خلال اللقاء على نقاط أساسية، منها التوضيح من قبلنا كنواب اعضاء في اللجنة ان الخروقات جاءت من اسرائيل التي تنتهك سماء لبنان وبرا وجوا منذ سنة 2006 ولم تكتف بذلك، بل تستعمل الاجواء اللبنانية لضرب اهداف في سوريا. كما كان هناك تركيز على العودة الى التقارير التي صدرت بالنسبة لليونيفيل والتي تؤكد حقيقة الخروقات الاسرائيلية للقرار 1701 على مدار هذه السنوات. كما جرى كلام عن الاجرام الاسرائيلي واستشهاد الاطفال في غزة والرد الذي يحصل في جنوب لبنان وهو خرق القرار 1701 في مزارع شبعا، وتلال كفرشوبا".



وتابع: "كما جرى التاكيد ان الرد من جنوب لبنان هو رد دفاعي على انتهاكات اسرائيلية ولانتهاكات القرار 1701. كما عرضنا موضوع استعمال العدو الاسرائيلي للقنابل الفوسفورية على نطاق واسع في الجنوب اللبناني من دون اي ردع. وان سقوط شهيد من الجيش هو مدان وخرق للقرار 1701".



واشار الى اسئلة طرحت حول ما يتوجه اليه مجلس الامن وتتم اثارته في الاعلام بالنسبة للقرار 1701". اثر الجلسة، قال النائب علامة: "عقدت اللجنة لقاء مع المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتيسكا، وتمحور اللقاء حول القرار 1701 وما يشهده الجنوب اليوم لا سيما بالامس من اعتداءات أدت الى استشهاد عنصر في الجيش اللبناني. هذا الامر مستنكر ومدان وهو برسم الامم المتحدة والمجتمع الدولي".اضاف: "ركزنا خلال اللقاء على نقاط أساسية، منها التوضيح من قبلنا كنواب اعضاء في اللجنة ان الخروقات جاءت من اسرائيل التي تنتهك سماء لبنان وبرا وجوا منذ سنة 2006 ولم تكتف بذلك، بل تستعمل الاجواء اللبنانية لضرب اهداف في سوريا. كما كان هناك تركيز على العودة الى التقارير التي صدرت بالنسبة لليونيفيل والتي تؤكد حقيقة الخروقات الاسرائيلية للقرار 1701 على مدار هذه السنوات. كما جرى كلام عن الاجرام الاسرائيلي واستشهاد الاطفال في غزة والرد الذي يحصل في جنوب لبنان وهو خرق القرار 1701 في مزارع شبعا، وتلال كفرشوبا".وتابع: "كما جرى التاكيد ان الرد من جنوب لبنان هو رد دفاعي على انتهاكات اسرائيلية ولانتهاكات القرار 1701. كما عرضنا موضوع استعمال العدو الاسرائيلي للقنابل الفوسفورية على نطاق واسع في الجنوب اللبناني من دون اي ردع. وان سقوط شهيد من الجيش هو مدان وخرق للقرار 1701".واشار الى اسئلة طرحت حول ما يتوجه اليه مجلس الامن وتتم اثارته في الاعلام بالنسبة للقرار 1701".

وبحسب علامة، فقد اكدت السفيرة ان "الاجواء في الامم المتحدة ليست كذلك، وهناك اصرار مثل موقف لبنان على التقيد بالقرار 1701، وان وموضوع التعديلات هي تكهنات في الاعلام".



وقال: "بالنسبة لما يحصل من مجازر في غزة، كان هناك كلام ان كل ما نراه يتعارض مع كل القوانين الدولية، وندعو لمحاسبة هذا الاجرام الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني".



وخلال اللقاء، تم التطرق الى موضوع النازحين، وقال علامة: "اكدت السفيرة ان الامم المتحدة تتفهم واقع لبنان والتضحيات التي قدمها، لا سيما في وضعه الاقتصادي والاجتماعي الصعب، ومن جانبنا ذكرنا بالمقترحات التي وضعتها لجنة الشؤون الخارجية عن مسألة النزوح. وركزنا على ان موضوع المساعدات للنازحين السوريين يجب ان يتم ايقافه في لبنان وان يستكمل مع عودة الاخوة النازحين الى الداخل السوري".