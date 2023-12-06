أعلن "حزب الله"، اليوم الأربعاء، إستهداف موقع الرادار الإسرائيلي في مزارع شبعا.

ولفت الحزب في بيانه إلى أنّ العملية حصلت عند الساعة الـ1.00 ظهراً وقد استخدمت فيها الأسلحة المناسبة.

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بدورها، ذكرت قناة "الجزيرة" أنه تمّ إطلاق 6 صواريخ باتجاه الموقع المذكور، الأمر الذي استدعى قصفاً مدفعياً من جيش العدو باتجاه مواقع محاذية لمزارع شبعا.

في غضون ذلك، أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية عن إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مناطق مفتوحة في الجليل الغربي بفلسطين المحتلة، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية مصادر إطلاق النار.

من ناحيتها، أعلن الجيش الإسرائيليّ أن "قواته هاجمت عدداً من المناطق في لبنان بواسطة المدفعية وذلك رداً على إطلاق نار طال إسرائيل في وقتٍ سابق".

ولفت متحدّث باسم جيش العدو إلى أن الطائرات الإسرائيليّة هاجمت مقراً للعمليات والبنية التحتية لـ"حزب الله".









