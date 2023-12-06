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لبنان

بين مصر ولبنان.. إسرائيل تخشى أمراً يقلقها جداً!

Lebanon 24
06-12-2023 | 06:42
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كشفت قناة "مكان 13" الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يكثف من طلعات الاستكشاف والمراقبة على طول الحدود بن مصر وقطاع غزة من أجل "منع تهريب الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس إلى مصر".

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وأكدت القناة المذكورة أن الجيش يتعقب الأنفاق التي أقيمت حول محور فيلادلفيا على الحدود بين مصر وقطاع غزة، "لمنع كبار مسؤولي حماس من الهروب إلى مصر أو تهريب الرهائن الإسرائيليين".

ووفقا لمصادر تحدثت لقناة الأخبار الإسرائيلية، فإن هناك "مخاوف من أن يهرب كبار مسؤولي حماس عبر الأنفاق في منطقة رفح إلى سيناء مع الرهائن، ويصلوا إلى بلد يقبلهم، مثل إيران أو لبنان".

وأشارت القناة إلى أن القتال في هذه المنطقة يختلف عن المعارك في شمال قطاع غزة، فهناك مناطق زراعية أكثر وكثافة بناء أقل، وأنه تجري حالياً معارك عنيفة في شمال قطاع غزة، لافتة إلى أنه يوم أمس الثلاثاء، قتل 7 جنود في معارك الشجاعية وجباليا. (روسيا اليوم)

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