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لبنان

سلام: نعزي عائلة شهيد الجيش و قيادته

Lebanon 24
06-12-2023 | 07:05
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كتب وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام  عبر منصة "اكس": رفع العريف عبدالكريم المقداد شهيداً على تراب الوطن يسطر لنا رواية فداء وشجاعة على أرض الوطن، ندين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان، ونعزي عائلة الشهيد و قيادة الجيش سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته".
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