سلام: نعزي عائلة شهيد الجيش و قيادته

كتب وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام عبر منصة "اكس": رفع العريف عبدالكريم المقداد شهيداً على تراب الوطن يسطر لنا رواية فداء وشجاعة على أرض الوطن، ندين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان، ونعزي عائلة الشهيد و قيادة الجيش سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته".

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