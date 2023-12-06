Advertisement

لبنان

ميقاتي استقبل نصار وبهية الحريري... وهذا ما أكّده وزير الزراعة بشأن موضوع القمح

Lebanon 24
06-12-2023 | 07:27
A-
A+
Doc-P-1138184-638374701784998723.jpg
Doc-P-1138184-638374701784998723.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير السياحة وليد نصار في السرايا اليوم وعرض معه شؤون وزارته.
وقال الوزير في تصريح بعد الاجتماع: وضعت دولة الرئيس في صورة فوز المملكة العربية السعودية  باستضافة معرض "إكسبو 2030" العالمي،ودعم لبنان للمملكة في هذا الاستحقاق والذي كان محط تقدير المسؤولين السعوديين ولا سيما وزير السياحة.
Advertisement
أما في ما يتعلق بالاستحقاقات الدستورية والادارية الداهمة ولا سيما منها موضوع قيادة الجيش ، فقد تمنيت على دولته أن تتم مقاربة هذه الاستحقاقات وفق ما ينص عليه الدستور والقوانين النافذة، وعدم اعتماد مقاربات من شأنها أن تولّد سجالا وتباينات نحن في غنى عنها.كما تمنيت على دولة الرئيس ان يصار الى اتخاذ موقف موحّد من مجلس الوزراء برفض انشاء ما يسمى "طلائع طوفان الأقصى".
 

 
وزير الزراعة
كما إجتمع رئيس الحكومة مع وزير الزراعة عباس الحاج حسن يرافقه وفد من نقابات مزارعي القمح. 
وقال الوزير الحاج حسن:عرضنا مع دولته هموم القطاع حيث لا تزال هناك كميات من القمح الصلب في حاجة الى تصريف. وأكدنا لدولة الرئيس ان الحل يتم عبر شراء القمح الطري وفق القرار السابق الصادر عن الحكومة، والزام المطاحن بشراء القمح الصلب. وقد أكد دولته ان الأمن الغذائي يشكل بندا اساسيا في كل اللقاءات والزيارات التي يقوم بها، وان موضوع القمح تحديدا مسألة اساسية ستتم متابعتها حكوميا في الفترة القليلة المقبلة. 
وإستقبل رئيس الحكومة النائبة السابقة بهية الحريري ورئيس بلدية صيدا حازم بديع.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2023-12-06
09:30 | 2023-12-06
09:27 | 2023-12-06
08:53 | 2023-12-06
08:51 | 2023-12-06
08:48 | 2023-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24