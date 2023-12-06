ميقاتي استقبل نصار وبهية الحريري... وهذا ما أكّده وزير الزراعة بشأن موضوع القمح

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير السياحة وليد نصار في السرايا اليوم وعرض معه شؤون وزارته.

وقال الوزير في تصريح بعد الاجتماع: وضعت دولة الرئيس في صورة فوز المملكة العربية السعودية باستضافة معرض "إكسبو 2030" العالمي،ودعم لبنان للمملكة في هذا الاستحقاق والذي كان محط تقدير المسؤولين السعوديين ولا سيما وزير السياحة.

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أما في ما يتعلق بالاستحقاقات الدستورية والادارية الداهمة ولا سيما منها موضوع قيادة الجيش ، فقد تمنيت على دولته أن تتم مقاربة هذه الاستحقاقات وفق ما ينص عليه الدستور والقوانين النافذة، وعدم اعتماد مقاربات من شأنها أن تولّد سجالا وتباينات نحن في غنى عنها.كما تمنيت على دولة الرئيس ان يصار الى اتخاذ موقف موحّد من مجلس الوزراء برفض انشاء ما يسمى "طلائع طوفان الأقصى".





وزير الزراعة

كما إجتمع رئيس الحكومة مع وزير الزراعة عباس الحاج حسن يرافقه وفد من نقابات مزارعي القمح.

وقال الوزير الحاج حسن:عرضنا مع دولته هموم القطاع حيث لا تزال هناك كميات من القمح الصلب في حاجة الى تصريف. وأكدنا لدولة الرئيس ان الحل يتم عبر شراء القمح الطري وفق القرار السابق الصادر عن الحكومة، والزام المطاحن بشراء القمح الصلب. وقد أكد دولته ان الأمن الغذائي يشكل بندا اساسيا في كل اللقاءات والزيارات التي يقوم بها، وان موضوع القمح تحديدا مسألة اساسية ستتم متابعتها حكوميا في الفترة القليلة المقبلة.

وإستقبل رئيس الحكومة النائبة السابقة بهية الحريري ورئيس بلدية صيدا حازم بديع.