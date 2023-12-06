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لبنان

العثور على جثة إمرأة في فاريا... وهذا ما كُشِفَ عن جنسيتها

Lebanon 24
06-12-2023 | 07:55
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نقل عناصر من الدفاع المدني جثة امرأة من التابعية الاثيوبية من فاريا-كسروان، الى مستشفى البوار الحكومي، وذلك بعد حضور الاجهزة الامنية المختصة وإتمامها الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
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فاريا

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