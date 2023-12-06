بري بحث مع زواره في الاوضاع العامة

Advertisement

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة نقيب المحامين في طرابلس والشمال سامي الحسن، مع وفد من أعضاء مجلس النقابة، في زيارة برتوكولية بعد الانتخابات الجديدة للنقيب وأعضاء مجلس النقابة. وتم في خلالها عرض للاوضاع العامة وشؤونا نقابية.وبعد اللقاء، تحدث النقيب الحسن وقال: "تشرفنا اليوم بزيارة دولة الرئيس في عين التينة وهو المشرع الأول والمحامي الأول في لبنان، وتباحثنا معه في أمور تهم المحامين بشكل عام وتهم اللبنانيين".وأضاف: "والموضوعات الأولى التي طرحناها، هي موضوع الدستور وموضوع إنتخاب رئيس الجمهورية والذي أكد دولة الرئيس حرصه على هذا الامر ، وان شاء الله نصل الى يوم لا يكون بعيدا يكون عندنا رئيس للجمهورية ، وطلبنا منه وتمنينا عليه أيضا أن يكون هناك الموضوع التشريعي وتطوير القوانين في لبنان خدمة للمواطنين وخدمة للبنانيين. فالعدالة تبدأ في مجلس النواب".وتابع الحسن: "تباحثنا أيضا في القضية الفلسطينية والعدوان على جنوب لبنان وعلى أهلنا في غزة والذي نشجب هذا الإعتداء وهذا العدوان. وهذه المجزرة الذي سماها دولة الرئيس الإبادة في حق الشعب الفلسطيني. ونحن نستنكر بإسم نقابة المحامين في طرابلس والمحامين جميعا في طرابلس العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان وعلى أهلنا في غزة وفلسطين".واستقبل الرئيس بري النائب كريم كبارة وبحث معه في المستجدات السياسية وشؤونا تشريعية.ومن زوار بري أيضاً: رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس.