أوّل تعليق فرنسيّ على حادثة إستشهاد جنديّ لبنانيّ بقصف إسرائيليّ... ماذا قالت باريس؟

ندّدت فرنسا بالقصف الإسرائيلي الذي أودى بجندي لبنانيّ.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: "إن فرنسا تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار الاشتباكات على الحدود بين لبنان وإسرائيل".

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ودعا "كافة الأطراف إلى أقصى درجات ضبط النفس".