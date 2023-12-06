19
o
بيروت
22
o
طرابلس
25
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
-2
o
بشري
19
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
أوّل تعليق فرنسيّ على حادثة إستشهاد جنديّ لبنانيّ بقصف إسرائيليّ... ماذا قالت باريس؟
Lebanon 24
06-12-2023
|
08:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
ندّدت فرنسا بالقصف الإسرائيلي الذي أودى بجندي لبنانيّ.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: "إن فرنسا تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار الاشتباكات على الحدود بين لبنان وإسرائيل".
Advertisement
ودعا "كافة الأطراف إلى أقصى درجات ضبط النفس".
مواضيع ذات صلة
بعد موقفها الأخير.. فرنسا تعيد ترتيب علاقاتها في لبنان
Lebanon 24
بعد موقفها الأخير.. فرنسا تعيد ترتيب علاقاتها في لبنان
06/12/2023 16:49:06
06/12/2023 16:49:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"الفرصة" التي يحملها لودريان للبنان أم لفرنسا؟
Lebanon 24
"الفرصة" التي يحملها لودريان للبنان أم لفرنسا؟
06/12/2023 16:49:06
06/12/2023 16:49:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون في رسالة لميقاتي: فرنسا تضاعف جهودها لتعزيز استقرار لبنان وامتداد رقعة الصراع إلى لبنان سيكون له عواقب وخيمة
Lebanon 24
ماكرون في رسالة لميقاتي: فرنسا تضاعف جهودها لتعزيز استقرار لبنان وامتداد رقعة الصراع إلى لبنان سيكون له عواقب وخيمة
06/12/2023 16:49:06
06/12/2023 16:49:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون: امتداد رقعة الصراع إلى لبنان سيكون له عواقب وخيمة على لبنان وشعبه، وفرنسا لديها مسؤولية فريدة تترجمها بشكل خاص من خلال اليونيفيل
Lebanon 24
ماكرون: امتداد رقعة الصراع إلى لبنان سيكون له عواقب وخيمة على لبنان وشعبه، وفرنسا لديها مسؤولية فريدة تترجمها بشكل خاص من خلال اليونيفيل
06/12/2023 16:49:06
06/12/2023 16:49:06
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
عربي-دولي
لبنان
فرنسا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديو ينتشر للرقيب الشهيد عبد الكريم المقداد... شاهدوه الآن
Lebanon 24
فيديو ينتشر للرقيب الشهيد عبد الكريم المقداد... شاهدوه الآن
12:02 | 2023-12-05
05/12/2023 12:02:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل 85 شخصاً... قصفتهم طائرة "عن طريق الخطأ"
Lebanon 24
مقتل 85 شخصاً... قصفتهم طائرة "عن طريق الخطأ"
11:34 | 2023-12-05
05/12/2023 11:34:10
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتراف خطير لأحد أكبر المصارف... أخفى مليارات الدولارات!
Lebanon 24
إعتراف خطير لأحد أكبر المصارف... أخفى مليارات الدولارات!
15:18 | 2023-12-05
05/12/2023 03:18:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ7 رصاصات... قتلوا الشاب محمد بعدما سرقوا منه حوالي 2000 دولار
Lebanon 24
بـ7 رصاصات... قتلوا الشاب محمد بعدما سرقوا منه حوالي 2000 دولار
16:30 | 2023-12-05
05/12/2023 04:30:03
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مؤلمة حصلت مع إبن الـ11 عاماً... حالته حرجة
Lebanon 24
حادثة مؤلمة حصلت مع إبن الـ11 عاماً... حالته حرجة
13:30 | 2023-12-05
05/12/2023 01:30:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:00 | 2023-12-06
هل ثُبتت قواعد اشتباك جديد في الجنوب؟
09:30 | 2023-12-06
"بطل آخر".. شمسطار ودعت شهيد الجيش عبد الكريم المقداد
09:27 | 2023-12-06
مباحثات أميركية برازيلية مع قائد الجيش في اليرزة.. هذا ماجاء فيها
08:53 | 2023-12-06
سقوط قذيفة قرب موقع للجيش في الجنوب... وسماع رشقات ناريّة
08:51 | 2023-12-06
حزم سياحية جديدة في لبنان.. الأشقر وعبود في لقاء مع أصحاب المكاتب السياحية
08:48 | 2023-12-06
بوحبيب أوعز لبعثة لبنان لدى الأمم المتحدة تقديم شكوى ردًا على الاستهداف الإسرائيلي للجيش
فيديو
فيديو ينتشر: بايدن استشهد بحديث للنبي محمد عن مأساة غزة.. هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو ينتشر: بايدن استشهد بحديث للنبي محمد عن مأساة غزة.. هذه حقيقته
03:41 | 2023-12-05
06/12/2023 16:49:06
Lebanon 24
Lebanon 24
قنبلة دخانية ونيران وحالة من الهرج والمرج.. شاهدوا ماذا حصل داخل برلمان أوروبي (فيديو)
Lebanon 24
قنبلة دخانية ونيران وحالة من الهرج والمرج.. شاهدوا ماذا حصل داخل برلمان أوروبي (فيديو)
23:35 | 2023-12-04
06/12/2023 16:49:06
Lebanon 24
Lebanon 24
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
Lebanon 24
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
02:09 | 2023-11-28
06/12/2023 16:49:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24