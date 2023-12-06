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لبنان

أوّل تعليق فرنسيّ على حادثة إستشهاد جنديّ لبنانيّ بقصف إسرائيليّ... ماذا قالت باريس؟

Lebanon 24
06-12-2023 | 08:06
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ندّدت فرنسا بالقصف الإسرائيلي الذي أودى بجندي لبنانيّ.
 
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: "إن فرنسا تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار الاشتباكات على الحدود بين لبنان وإسرائيل".
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ودعا "كافة الأطراف إلى أقصى درجات ضبط النفس". 
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