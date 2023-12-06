سقوط قذيفة قرب موقع للجيش في الجنوب... وسماع رشقات ناريّة

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ المدفعيّة الإسرائيليّة استهدفت بقذيفة موقع الجدار مقابل بلدة رميش الجنوبيّة، على مقربة من مركز للجيش.

وأضافت عن سماع صوت إطلاق نار في المكان.