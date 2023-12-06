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لبنان
سقوط قذيفة قرب موقع للجيش في الجنوب... وسماع رشقات ناريّة
Lebanon 24
06-12-2023
|
08:53
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ المدفعيّة الإسرائيليّة استهدفت بقذيفة موقع الجدار مقابل بلدة رميش الجنوبيّة، على مقربة من مركز للجيش.
وأضافت عن سماع صوت إطلاق نار في المكان.
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