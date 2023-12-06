Advertisement

لبنان

سقوط قذيفة قرب موقع للجيش في الجنوب... وسماع رشقات ناريّة

Lebanon 24
06-12-2023 | 08:53
A-
A+
Doc-P-1138206-638374751941074653.jpg
Doc-P-1138206-638374751941074653.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ المدفعيّة الإسرائيليّة استهدفت بقذيفة موقع الجدار مقابل بلدة رميش الجنوبيّة، على مقربة من مركز للجيش.
 
 
وأضافت عن سماع صوت إطلاق نار في المكان.
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": قصف مدفعي إسرائيلي على وادي قطمون - خراج بلدة رميش
lebanon 24
06/12/2023 19:52:26 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان 24: قصف على منطقة المربعة خراج بلدة رميش مقابل بلدة عيتا الشعب
lebanon 24
06/12/2023 19:52:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف رميش والضهيرة ومروحين وتمشيط من موقع الراهب الاسرائيلي على الاودية المحيطة به
lebanon 24
06/12/2023 19:52:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تصاعد أعمدة الدخان من ثكنة "دوفيف" الإسرائيلية مقابل بلدة رميش بعد استهدافها من الجانب اللبناني (الميادين)
lebanon 24
06/12/2023 19:52:26 Lebanon 24 Lebanon 24

رميش

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2023-12-06
12:42 | 2023-12-06
12:35 | 2023-12-06
12:04 | 2023-12-06
12:00 | 2023-12-06
11:50 | 2023-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24