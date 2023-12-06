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لبنان

حزم سياحية جديدة في لبنان.. الأشقر وعبود في لقاء مع أصحاب المكاتب السياحية

Lebanon 24
06-12-2023 | 08:51
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عقد رئيس اتحاد نقابات المؤسسات السياحية في لبنان مع رئيس المجلس الوطني للإنماء السياحي بيار الأشقر، بالتعاون مع رئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر جان عبود، لقاءً لمنظمي الرحلات السياحية التي تروّج للبنان في الخارج في فندق لو غبريال سوفيتل في الأشرفية.
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يأتي ذلك "بهدف تفعيل دور المنظمين في السياحة الداخلية الذي يمكّنهم من الصمود والتعرّف بشكل أوسع وأشمل على مختلف المقوّمات السياحية، ولتصميم حزم سياحية تجسّد جاذبية لبنان المتعددة الأوجه وميزاته وتنوعه وفرادته وطرحها في الخارج".
وجاء اللقاء استكمالاً للطاولة المستديرة التي نظمها الأشقر الأسبوع الماضي مع المعنيين عن الوجهات السياحية المناطقية لتفعيل السياحة الداخلية والوصول الى سياحة مستدامة في لبنان.
وفي بيان مشترك شدد الأشقر وعبود، على "ضرورة صمود المؤسسات السياحية في وجه الأزمات التي يمر فيها لبنان".
وأكدا في هذا الإطار "ضرورة تفعيل الدور المحوري لمنظمي الرحلات السياحية حتى في السياحة الداخلية والتي تشكل الآن السبيل الوحيد لتمرير المرحلة والحفاظ على المؤسسات وفرص العمل".
 ودعوا شركات السياحة والسفر الى "توحيد جهودها مع أصحاب المؤسسات السياحية في مختلف المناطق اللبنانية، ومنظمات إدارة الوجهات السياحية (DMOs)، من أجل تقديم أفضل المنتجات السياحية للبنانيين المقيمين والمغتربين وللعرب والأجانب".
كما شددا على "ضرورة زيادة التعاون والتنسيق بين أركان القطاع السياحي في هذه المرحلة الصعبة والتركيز بشكل أساسي على تعزيز السياحة الداخلية لتمكين اللبنانيين من اكتشاف جمال لبنان وكذلك تمكين المؤسسات من الصمود".
وأشار البيان الى أن "هذا التعاون يهدف أيضاً الى تمكين منظمي الرحلات السياحية من الحصول على معرفة معمّقة بالوجهات اللبنانية الناشئة، لتصميم حزم سياحية تجسّد جاذبية لبنان المتعددة الأوجه وميزاته وتنوعه وفرادته.
 كما يسعى التعاون لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات للقطاع السياحي ككل بجميع مؤسساته وأفراده، وتزويد أصحاب مؤسسات السياحة والسفر المحليين بالقدرة على التكيّف والابتكار اللازمين خلال الأوقات الصعبة ومساعدتهم على الاستدامة بحسب البيان.
 


المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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