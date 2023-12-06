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لبنان

مباحثات أميركية برازيلية مع قائد الجيش في اليرزة.. هذا ماجاء فيها

Lebanon 24
06-12-2023 | 09:27
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في ظل المعارك المحتدمة جنوب لبنان، استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة السفيرة الأميركية في لبنان Dorothy Shea، والسفير البرازيلي Tarcisio Costa ،بحضور الملحق العسكري العقيد Emerson Afonso Costa.
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كما استقبل مديرة مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في لبنان Melanie Hauenstein، وتناول البحث الوضع العام في البلاد والتطورات عند الحدود الجنوبية.

كذلك استقبل رئيس المجلس العام الماروني ميشال متى على رأس وفد مرافق، وجرى التداول في شؤون مختلفة.



المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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