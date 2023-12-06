"بطل آخر".. شمسطار ودعت شهيد الجيش عبد الكريم المقداد

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شيع الجيش وأهالي بلدة شمسطار الرقيب الشهيد عبد الكريم المقداد الذي ارتقى شهيدا إثر تعرض أحد موقع الجيش لقصف إسرائيلي معاد في الجنوب أمس، في موكب مهيب وحاشد، بمشاركة العميد عبد الناصر الحلبي ممثلا لكل من وزير الدفاع الوطني موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزاف عون، المقدم علي مظلوم ممثلا المدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري وحشد من الفاعليات.وخلال حفل التأبين، ألقى العميد الحلبي كلمة باسم الوزير سليم والعماد عون، قال فيها: "بطل آخر من أبطال الجيش يرتقي على طريق الشرف والتضحية والوفاء، هو الرقيب الشهيد عبد الكريم المقداد الذي نودعه، بعدما جاد بروحه في الجنوب الصامد، أثناء أداء واجبه المقدس، دفاعا عن لبنان ضد العدو الإسرائيلي. هذا العدو نفذ منذ إنشائه أعماله العدائية ضد وطننا، ويواصل اليوم استهدافه للمناطق الحدودية الجنوبية، فواجبنا الدفاع عن وطننا مهما غلت التضحيات يتزامن ذلك مع الحرب الإجرامية التي يشنها العدو الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني".نبذة عن حياة الشهيدوتلا نبذة عن حياة الشهيد:- "من مواليد 1996/5/7 لاسا - قضاء جبيل، تطوع في الجيش بتاريخ 2018/10/25.- حائز على تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات، متأهل دون أولاد".وختم العميد الحلبي: "باسم وزير الدفاع الوطني موريس سليم وقائد الجيش العماد عون، أتوجه بالتعازي الحارة إلى ذوي الرقيب الشهيد عبد الكريم المقداد، سائلا الله تعالى أن يمن عليه بالمغفرة والرحمة الواسعة، وأن يلهم أهله وأحباءه الصبر والسلوان. الرحمة والخلود لشهدائنا الأبرار، عشتم، عاش الجيش، عاش لبنان".