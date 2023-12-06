تيمور جنبلاط قدّم واجب العزاء للنائب رعد باستشهاد نجله

قدّم رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط واجب العزاء لرئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، يرافقه النائبان هادي أبو الحسن وفيصل الصايغ ومستشار جنبلاط حسام حرب، في مقرّ الكتلة في الضاحية الجنوبية.

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