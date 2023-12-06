خبر مُحزن يهزّ منطقة لبنانيّة... العثور على جثتين لشابتين

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن العثور على جثتين في قب الياس، للشابتين م.أ. وس.ال.

وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان، بانتظار إجراء الأدلة الجنائيّة لتحقيقاتها.

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وبحسب المعلومات الأوليّة، فإنّ الشابتين تُوفيتا إختناقاً بالغاز.