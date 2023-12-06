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لبنان

خبر مُحزن يهزّ منطقة لبنانيّة... العثور على جثتين لشابتين

Lebanon 24
06-12-2023 | 10:05
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن العثور على جثتين في قب الياس، للشابتين م.أ. وس.ال.
 
 
وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان، بانتظار إجراء الأدلة الجنائيّة لتحقيقاتها.
 
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وبحسب المعلومات الأوليّة، فإنّ الشابتين تُوفيتا إختناقاً بالغاز.
 
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قب الياس

جثة

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