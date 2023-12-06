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لبنان

"حزب الله" ينعى شهيدا جديداً له

Lebanon 24
06-12-2023 | 10:21
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نعى "حزب الله" في بيان، الشهيد علي حسن الأتات، من منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.
 
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حزب الله

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