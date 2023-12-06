وقفة مطلبية تحذيرية لاتحاد المودعين أمام مصرف لبنان

نفذ عدد من المودعين وقفة، امام مصرف لبنان، بدعوة من اتحاد المودعين في المصارف في لبنان.



وشارك في الوقفة، حشد من المودعين والمحامين والناشطين لبسوا شارات الاتحاد ورفعوا راياته والأعلام اللبنانية. وأتت هذه الوقفة إزاء معاناة المودعين اليومية المتمادية والمتفاقمة وأمام استمرار قضم الودائع وبقاء وعود مصرف لبنان مجرد حبر على ورق، بحسب بيان الاتحاد.

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