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لبنان

الإنترنت مقطوع في جبيل وضواحيها.. والأهالي يناشدون

Lebanon 24
06-12-2023 | 10:22
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تشهد مدينة جبيل وضواحيها انقطاعا في خدمة الإنترنت منذ مساء أمس. ويناشد الأهالي "المعنيين في وزارة الاتصالات وشبكات الخلوي الإسراع في إصلاح الأعطال، التي تؤثر سلبا على أعمال المواطنين والطلاب". (الوكالة الوطنية)
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