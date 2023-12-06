عملية عسكريّة في الناقورة قبل قليل.. إليكم ما أعلنه "حزب الله"

أعلن "حزب الله"، اليوم الأربعاء، إستهداف الموقع البحري الإسرائيلي المحاذي لمنطقة الناقورة عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.

ولفت الحزب إلى أنّ العملية حصلت عند الساعة 5.15 مساءً، وقد حققت إصابات مباشرة في الموقع المُستهدف.