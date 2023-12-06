Advertisement

لبنان

بعد الجدل حول "حماس" في لبنان.. ماذا كشفت حركة "فتح"؟

Lebanon 24
06-12-2023 | 11:50
A-
A+
Doc-P-1138261-638374858139677116.jpg
Doc-P-1138261-638374858139677116.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت مصادر في حركة "فتح" لـ"لبنان24" إنّه لا حديث ولا تعليق في أوساط الحركة عن خطوة "حركة حماس" في لبنان تأسيس ما يُسمّى بـ"طلائع طوفان الأقصى". 

Advertisement
ولفتت المصادر إلى أنّ "ما حصل هو شأنٌ حماساوي ولا علاقة بحركة فتح به"، مشيرة إلى أنه لا توجّه لدى الأخيرة باتخاذ خطوة مماثلة كتلك التي أقدمت "حماس" عليها.

وذكرت المصادر أنَّ "فتح" ملتزمة تماماً بعدم إستخدام أي ساحة لتنفيذ أعمالٍ عسكرية، معتبرة أن "الساحة الفلسطينية قائمة وموجودة وتحتضنُ كافة حركات المقاومة".

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:43 | 2023-12-06
17:02 | 2023-12-06
16:58 | 2023-12-06
16:44 | 2023-12-06
16:28 | 2023-12-06
15:42 | 2023-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24