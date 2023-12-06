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لبنان
في مستشفى الحريري.. الموظفون يعلنون الإضراب
Lebanon 24
06-12-2023
|
12:04
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أعلنت لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء مستشفى الشهيد الحريري الحكومي الجامعي، اليوم الأربعاء، "الإضراب وإقفال الأقسام الخارجية غداً احتجاجا على عدم دفع رواتبهم".
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وفي بيانٍ لها، قالت اللجنة: "
نتيجة لإستمرار الإدارة العامة للمستشفى في تجاهل حق الموظف بالحصول على راتبه، وتقاعس الإدارة المالية للمستشفى بالمتابعة لإتمام عملية تحويل الرواتب إلى حسابات الموظفين كما يجب، =فإننا وبناء على ذلك وبعد مرور أسبوع على بداية شهر كانون الأول وفي ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة، نعلن بإسم موظفي المستشفى عن إضراب وإقفال كافة الأقسام الخارجية نهار غد الخميس مع استمرار الخدمة للمرضى المقيمين على أن يتلى بيان بإسم الموظفين المعتصمين عند العاشرة صباحا داخل المستشفى".
وتابعت: "هذا الاعتصام سيكون ليوم واحد كخطوة إحتجاجية أولية، نأمل ألا نضطر لإتخاذ خطوات تصعيدية أكثر في الأيام القادمة في حال عدم إيجاد حل جذري لأزمة المستشفى الإدارية والمالية، مع الشكر والتقدير لجهود معالي وزير الصحة ولرئيس الاتحاد العمالي العام الذين لم يقصروا بجهد لتذليل العقبات وتحصيلنا لرواتبنا".
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