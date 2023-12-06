في كليمنصو.. لقاء بين جنبلاط ووفد من "حزب الله" (صور)

استقبل الرئيس السابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط في كليمنصو المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الحاج حسين الخليل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، بحضور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط والنائب وائل أبو فاعور والوزير السابق غازي العريضي وأمين السر العام في التقدمي ظافر ناصر، حيث جرى عرض مختلف المستجدات والأوضاع العامة.

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