"لا دولارات".. إليكم هذا الخبر

لاحظ مواطنون مؤخراً وخلال أيام نهاية الأسبوع أنه "لا دولارات" متوافرة في العديد من الصرافات الآلية التابعة للعديد من المصارف، الأمر الذي أثارَ بعض التساؤلات عن الأسباب.

وفي السياق، قالت مصادر مصرفية إن بعض المصارف لم يقُم بتعبئة كافة الصرافات الآلية بالدولارات المطلوبة بعدما تمّ سحب الدفعة التي كانت موجودة ضمنها مطلع الشهر الجاري.

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وذكرت المصادر أن حصول هذا الأمر هو "تقني بحت"، وبالتالي فإن السيولة الدولارية متوفرة.