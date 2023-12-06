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لبنان

جريمة تهزّ بلدة جنوبيّة.. هذا ما حصل!

Lebanon 24
06-12-2023 | 15:08
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأنّ الشاب "ح. ف. أ"، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، قُتل في المنزل الذي يسكنه في الصرفند.

و المغدور يسكن في منزل شقيقه في الصرفند منذ وفاة والدته ويقوم أولاد شقيقه بالاهتمام به نظراً إلى الواقع الصحيّ الذي يعاني منه.
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