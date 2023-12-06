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لبنان

كم بلغ عدد النازحين من القرى الحدودية في قضاء صور؟

Lebanon 24
06-12-2023 | 15:25
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أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، أنّ "عدد النازحين من القرى الحدودية وصل إلى 19185 نازحاً في قضاء صور".

ولفت بيانٌ صادر عن الوحدة إلى أنّ "الإرتفاع اليومي بأعداد النازحين مرده الى تطور الأحداث الأمنية نتيجة تعرض القرى الحدودية للقصف واعتداءات يومية من قبل العدو الاسرائيليّ، ما ساهم في ترتيب أعباء اضافية على وحدة إدارة الكوارث التي تعمل بكل الامكانات مع الجمعيات والمنظمات الدولية من أجل تأمين احتياجاتهم، وبخاصة المتواجدين في 5 مراكز إيواء معتمدة من قبل الوحدة والنازحين الموزعين في عدة قرى داخل القضاء".
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