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لبنان

هكذا وصف السفير الإيراني لقاءه مع جنبلاط

Lebanon 24
06-12-2023 | 16:44
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كتب السفير الإيراني مجتبى أماني عبر حسابه على منصة "اكس" قائلاً: "كان لقائي مع معالي الاستاذ وليد جنبلاط مهما وموضوعيا وبناء، وقد تبادلنا الآراء بشفافية تامة. وقد نقلت لمعاليه رسالة شكر على مواقفه إتجاه المقاومة ودفاعا عن فلسطين وأهالي غزة. حضر اللقاء ايضا بعض كوادر الحزب التقدمي الاشتراكي على رأسهم سعادة النائب تيمور جنبلاط.".
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