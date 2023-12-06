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لبنان
تسريبات لم تحظَ بتعليقات في العلن
Lebanon 24
06-12-2023
|
17:02
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لم تحظَ تسريبات تتعلق بموظف كبير مالي سابق بأية تعليقات في العلن، ويجري في دوائر معنية، التحقق من مضامينها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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