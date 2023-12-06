مقدمات النشرات المسائيّة

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ان بي ان
واحد وستون يوما وغزة ما زالت تنزف وتزف شهداءها فيما مقاومتها تسطر ملاحم خالدة للتاريخ مستهدفة جنود الإحتلال خلال توغلهم الوحشي بعد أن دمروا منازل ومستشفيات ومدارس ولم يبق حجرا على حجر.
ولم يكتف كيان الإحتلال بذلك بل مستمر بتشريده للغزاويين وهذه المرة إلى رفح وكل المناشدات لم تفلح في إيصال ما يكفي من المأكل والملبس والمستلزمات الطبية إليهم يداوون جراحهم بأيديهم محاولين دفن شهدائهم بعد إمتناع العدو عن السماح لهم بتأبين ما يقارب الألف شهيد.
في الجنوب اللبناني قوات العدو لاتزال تقصف البلدات الحدودية وتستهدف المنازل والمزارع ومراكز الجيش فيما يكرس لبنان مواجهته عبر الشعب والجيش والمقاومة في تكريس للمعادلة الثلاثية الذهبية.
وبخلاف صباح الجنوب الهادىء، اشتدت المواجهات مساء حيث نفذت المقاومة سلسلة عمليات على مواقع الاحتلال وتجمعات لجنوده وحققت اصابات مباشرة.
وتضامنا مع الجنوب وأهله يجول البطريرك بشارة الراعي جنوبا فيما تقدمت بعثة لبنان لدى الامم المتحدة بشكوى جديدة الى مجلس الامن الدولي ردا على استهداف الجيش اللبناني وسقوط شهيد وجرحى عسكريين وعلى رسائل المندوب الإسرائيلي في الامم المتحدة لمجلس الامن.
ابعد من لبنان حط اليوم في المنطقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في زيارة نادرة تشمل الإمارات والسعودية حيث اجتمع مع رئيس دولة الامارات الشيخ محمد بن زايد وتم البحث في الملف الفلسطيني بالإضافة إلى الملفات الساخنة وتطورات الأزمة الأوكرانية. وقد وصف بوتين العلاقات مع الامارات بأنها وصلت الى مستوى عال غير مسبوق.
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنار
لا شيء يحصده الكيان الصهيوني من عدوانه الذي يبدأ شهره الثالث الا مزيدا من الادلة على وحشيته ضد الانسان في قطاع غزة، وما عدا ذلك لا يحتاج الى اثبات أن قدمي بنيامين نتنياهو قد غارتا في رمال القطاع واصبح جنوده طرائد محققة للمقاومين الشجعان في الشجاعية وجحر الديك وجباليا وغيرها من محاور شمال القطاع وجنوبه في شرق خانيونس.
هذا العدو الخاسر بالنقاط امام ثبات المقاومة في جبهاتها لا يقوى على اخفاء مشاهد دباباته المحترقة بما فيها من جنود ، ولا حجم الغليان الداخلي المتأثر بتوالي اخبار الخسائر الميدانية وكثرة دفن قتلى جيشه، ولا فشل اهداف العدوان المستمر ضد قطاع غزة لا سيما هدف الوصول الى الاسرى لدى المقاومة في غزة الذين اتهمت اسرهم نتنياهو خلال اجتماع صاخب معه بالامس بالخيانة بعد الذي راوه منه من تنكر لمطالبهم مقابل التزام المقاومة خلال الهدنة الاخيرة..
ليس هذا فقط ما يعانده بنيامين نتياهو المستفيد من الانعاش الاميركي الدائم لعدوان كيانه، في ظل الفضائح التي تخرج من الكابينات الحربي حول فقدان الثقة برئيس اركان جيش العدو لدرجة التفتيش في حقيبته بحثا عن آلات تسجيل وهواتف بعد اتهامه بتسريب ما جرى في جلسات سابقة ، وهذا التصرف – يقول مراقبون صهاينة انه مؤشر اضافية الى دوافع نتنياهو لمواصلة الحرب لانه يخاف الانهيار السريع لحكومته ووجوده السياسي بمجرد توقفها..
وتستمر بطولات مجاهدي المقاومة الاسلامية في الجنوب اللبناني مع تنفيذهم اليوم احدى عشرة عملية دقيقه اسنادا لغزة ومقاومتها الباسلة وردا على الاعتداءات المتكررة ضد السيادة اللبنانية التي ودعت احد حماتها وهو شهيد الجيش اللبناني عبد الكريم المقداد الذي افتتح بدمائه سجل الشرف في المعركة الحالية كما فعل من سبقه من رفاق السلاح في الذود عن حدود الوطن في مواجهة الارهاب بكل اشكاله.
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ام تي في
التمديد لقائد الجيش يتقدم في خط عسكري . فمعظم القوى السياسية أدركت خطورة الوضع ، واتخذت قرارها ، واعلنته اما بشكل مباشر او غير مباشر . فقط التيار الوطني الحر لا يزال يعارض ، والسبب معروف : رئاسة الجمهورية . لكن الأكيد ان معارضة التيار لم يعد لها من تأثير الا عند حزب الله العالق بين همين : عدم اغضاب حليفه من جهة ، وعدم اغضاب الشارع المسيحي بمعظمه من جهة اخرى .
في الاطار تكشف ال "ام تي في" ان جبران باسيل ابلغ الحزب انه سيتخلى عن ورقة التفاهم معه في حال سار بالتمديد لقائد الجيش . في الاثناء الحرب في غزة مستمرة ، والانظار على خان يونس المحاصرة من الجيش الاسرائيلي والتي تدور فيها معارك هي الاعنف منذ بدء الحرب قبل شهرين تماما . والواضح ان معركة خان يونس ستحدد مسار المرحلة المقبلة عسكريا وسياسيا ... البداية من التمديد لقائد الجيش وتحذير باسيل لحزب الله.