مقدمات النشرات المسائيّة

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ان بي ان



واحد وستون يوما وغزة ما زالت تنزف وتزف شهداءها فيما مقاومتها تسطر ملاحم خالدة للتاريخ مستهدفة جنود الإحتلال خلال توغلهم الوحشي بعد أن دمروا منازل ومستشفيات ومدارس ولم يبق حجرا على حجر.

Advertisement ولم يكتف كيان الإحتلال بذلك بل مستمر بتشريده للغزاويين وهذه المرة إلى رفح وكل المناشدات لم تفلح في إيصال ما يكفي من المأكل والملبس والمستلزمات الطبية إليهم يداوون جراحهم بأيديهم محاولين دفن شهدائهم بعد إمتناع العدو عن السماح لهم بتأبين ما يقارب الألف شهيد.

في الجنوب اللبناني قوات العدو لاتزال تقصف البلدات الحدودية وتستهدف المنازل والمزارع ومراكز الجيش فيما يكرس لبنان مواجهته عبر الشعب والجيش والمقاومة في تكريس للمعادلة الثلاثية الذهبية.

وبخلاف صباح الجنوب الهادىء، اشتدت المواجهات مساء حيث نفذت المقاومة سلسلة عمليات على مواقع الاحتلال وتجمعات لجنوده وحققت اصابات مباشرة.

وتضامنا مع الجنوب وأهله يجول البطريرك بشارة الراعي جنوبا فيما تقدمت بعثة لبنان لدى الامم المتحدة بشكوى جديدة الى مجلس الامن الدولي ردا على استهداف الجيش اللبناني وسقوط شهيد وجرحى عسكريين وعلى رسائل المندوب الإسرائيلي في الامم المتحدة لمجلس الامن.

ابعد من لبنان حط اليوم في المنطقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في زيارة نادرة تشمل الإمارات والسعودية حيث اجتمع مع رئيس دولة الامارات الشيخ محمد بن زايد وتم البحث في الملف الفلسطيني بالإضافة إلى الملفات الساخنة وتطورات الأزمة الأوكرانية. وقد وصف بوتين العلاقات مع الامارات بأنها وصلت الى مستوى عال غير مسبوق.



مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنار



لا شيء يحصده الكيان الصهيوني من عدوانه الذي يبدأ شهره الثالث الا مزيدا من الادلة على وحشيته ضد الانسان في قطاع غزة، وما عدا ذلك لا يحتاج الى اثبات أن قدمي بنيامين نتنياهو قد غارتا في رمال القطاع واصبح جنوده طرائد محققة للمقاومين الشجعان في الشجاعية وجحر الديك وجباليا وغيرها من محاور شمال القطاع وجنوبه في شرق خانيونس.

هذا العدو الخاسر بالنقاط امام ثبات المقاومة في جبهاتها لا يقوى على اخفاء مشاهد دباباته المحترقة بما فيها من جنود ، ولا حجم الغليان الداخلي المتأثر بتوالي اخبار الخسائر الميدانية وكثرة دفن قتلى جيشه، ولا فشل اهداف العدوان المستمر ضد قطاع غزة لا سيما هدف الوصول الى الاسرى لدى المقاومة في غزة الذين اتهمت اسرهم نتنياهو خلال اجتماع صاخب معه بالامس بالخيانة بعد الذي راوه منه من تنكر لمطالبهم مقابل التزام المقاومة خلال الهدنة الاخيرة..

ليس هذا فقط ما يعانده بنيامين نتياهو المستفيد من الانعاش الاميركي الدائم لعدوان كيانه، في ظل الفضائح التي تخرج من الكابينات الحربي حول فقدان الثقة برئيس اركان جيش العدو لدرجة التفتيش في حقيبته بحثا عن آلات تسجيل وهواتف بعد اتهامه بتسريب ما جرى في جلسات سابقة ، وهذا التصرف – يقول مراقبون صهاينة انه مؤشر اضافية الى دوافع نتنياهو لمواصلة الحرب لانه يخاف الانهيار السريع لحكومته ووجوده السياسي بمجرد توقفها..

وتستمر بطولات مجاهدي المقاومة الاسلامية في الجنوب اللبناني مع تنفيذهم اليوم احدى عشرة عملية دقيقه اسنادا لغزة ومقاومتها الباسلة وردا على الاعتداءات المتكررة ضد السيادة اللبنانية التي ودعت احد حماتها وهو شهيد الجيش اللبناني عبد الكريم المقداد الذي افتتح بدمائه سجل الشرف في المعركة الحالية كما فعل من سبقه من رفاق السلاح في الذود عن حدود الوطن في مواجهة الارهاب بكل اشكاله.



مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ام تي في



التمديد لقائد الجيش يتقدم في خط عسكري . فمعظم القوى السياسية أدركت خطورة الوضع ، واتخذت قرارها ، واعلنته اما بشكل مباشر او غير مباشر . فقط التيار الوطني الحر لا يزال يعارض ، والسبب معروف : رئاسة الجمهورية . لكن الأكيد ان معارضة التيار لم يعد لها من تأثير الا عند حزب الله العالق بين همين : عدم اغضاب حليفه من جهة ، وعدم اغضاب الشارع المسيحي بمعظمه من جهة اخرى .

في الاطار تكشف ال "ام تي في" ان جبران باسيل ابلغ الحزب انه سيتخلى عن ورقة التفاهم معه في حال سار بالتمديد لقائد الجيش . في الاثناء الحرب في غزة مستمرة ، والانظار على خان يونس المحاصرة من الجيش الاسرائيلي والتي تدور فيها معارك هي الاعنف منذ بدء الحرب قبل شهرين تماما . والواضح ان معركة خان يونس ستحدد مسار المرحلة المقبلة عسكريا وسياسيا ... البداية من التمديد لقائد الجيش وتحذير باسيل لحزب الله. واحد وستون يوما وغزة ما زالت تنزف وتزف شهداءها فيما مقاومتها تسطر ملاحم خالدة للتاريخ مستهدفة جنود الإحتلال خلال توغلهم الوحشي بعد أن دمروا منازل ومستشفيات ومدارس ولم يبق حجرا على حجر.ولم يكتف كيان الإحتلال بذلك بل مستمر بتشريده للغزاويين وهذه المرة إلى رفح وكل المناشدات لم تفلح في إيصال ما يكفي من المأكل والملبس والمستلزمات الطبية إليهم يداوون جراحهم بأيديهم محاولين دفن شهدائهم بعد إمتناع العدو عن السماح لهم بتأبين ما يقارب الألف شهيد.في الجنوب اللبناني قوات العدو لاتزال تقصف البلدات الحدودية وتستهدف المنازل والمزارع ومراكز الجيش فيما يكرس لبنان مواجهته عبر الشعب والجيش والمقاومة في تكريس للمعادلة الثلاثية الذهبية.وبخلاف صباح الجنوب الهادىء، اشتدت المواجهات مساء حيث نفذت المقاومة سلسلة عمليات على مواقع الاحتلال وتجمعات لجنوده وحققت اصابات مباشرة.وتضامنا مع الجنوب وأهله يجول البطريرك بشارة الراعي جنوبا فيما تقدمت بعثة لبنان لدى الامم المتحدة بشكوى جديدة الى مجلس الامن الدولي ردا على استهداف الجيش اللبناني وسقوط شهيد وجرحى عسكريين وعلى رسائل المندوب الإسرائيلي في الامم المتحدة لمجلس الامن.ابعد من لبنان حط اليوم في المنطقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في زيارة نادرة تشمل الإمارات والسعودية حيث اجتمع مع رئيس دولة الامارات الشيخ محمد بن زايد وتم البحث في الملف الفلسطيني بالإضافة إلى الملفات الساخنة وتطورات الأزمة الأوكرانية. وقد وصف بوتين العلاقات مع الامارات بأنها وصلت الى مستوى عال غير مسبوق.لا شيء يحصده الكيان الصهيوني من عدوانه الذي يبدأ شهره الثالث الا مزيدا من الادلة على وحشيته ضد الانسان في قطاع غزة، وما عدا ذلك لا يحتاج الى اثبات أن قدمي بنيامين نتنياهو قد غارتا في رمال القطاع واصبح جنوده طرائد محققة للمقاومين الشجعان في الشجاعية وجحر الديك وجباليا وغيرها من محاور شمال القطاع وجنوبه في شرق خانيونس.هذا العدو الخاسر بالنقاط امام ثبات المقاومة في جبهاتها لا يقوى على اخفاء مشاهد دباباته المحترقة بما فيها من جنود ، ولا حجم الغليان الداخلي المتأثر بتوالي اخبار الخسائر الميدانية وكثرة دفن قتلى جيشه، ولا فشل اهداف العدوان المستمر ضد قطاع غزة لا سيما هدف الوصول الى الاسرى لدى المقاومة في غزة الذين اتهمت اسرهم نتنياهو خلال اجتماع صاخب معه بالامس بالخيانة بعد الذي راوه منه من تنكر لمطالبهم مقابل التزام المقاومة خلال الهدنة الاخيرة..ليس هذا فقط ما يعانده بنيامين نتياهو المستفيد من الانعاش الاميركي الدائم لعدوان كيانه، في ظل الفضائح التي تخرج من الكابينات الحربي حول فقدان الثقة برئيس اركان جيش العدو لدرجة التفتيش في حقيبته بحثا عن آلات تسجيل وهواتف بعد اتهامه بتسريب ما جرى في جلسات سابقة ، وهذا التصرف – يقول مراقبون صهاينة انه مؤشر اضافية الى دوافع نتنياهو لمواصلة الحرب لانه يخاف الانهيار السريع لحكومته ووجوده السياسي بمجرد توقفها..وتستمر بطولات مجاهدي المقاومة الاسلامية في الجنوب اللبناني مع تنفيذهم اليوم احدى عشرة عملية دقيقه اسنادا لغزة ومقاومتها الباسلة وردا على الاعتداءات المتكررة ضد السيادة اللبنانية التي ودعت احد حماتها وهو شهيد الجيش اللبناني عبد الكريم المقداد الذي افتتح بدمائه سجل الشرف في المعركة الحالية كما فعل من سبقه من رفاق السلاح في الذود عن حدود الوطن في مواجهة الارهاب بكل اشكاله.التمديد لقائد الجيش يتقدم في خط عسكري . فمعظم القوى السياسية أدركت خطورة الوضع ، واتخذت قرارها ، واعلنته اما بشكل مباشر او غير مباشر . فقط التيار الوطني الحر لا يزال يعارض ، والسبب معروف : رئاسة الجمهورية . لكن الأكيد ان معارضة التيار لم يعد لها من تأثير الا عند حزب الله العالق بين همين : عدم اغضاب حليفه من جهة ، وعدم اغضاب الشارع المسيحي بمعظمه من جهة اخرى .في الاطار تكشف ال "ام تي في" ان جبران باسيل ابلغ الحزب انه سيتخلى عن ورقة التفاهم معه في حال سار بالتمديد لقائد الجيش . في الاثناء الحرب في غزة مستمرة ، والانظار على خان يونس المحاصرة من الجيش الاسرائيلي والتي تدور فيها معارك هي الاعنف منذ بدء الحرب قبل شهرين تماما . والواضح ان معركة خان يونس ستحدد مسار المرحلة المقبلة عسكريا وسياسيا ... البداية من التمديد لقائد الجيش وتحذير باسيل لحزب الله.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون او تي في



كيف سيحسم الخلاف حول مسألة قيادة الجيش ؟



الجواب الحاسم على هذا السؤال ليس متوفرا بعد، غير ان المشهد يمكن اختصاره على الشكل الآتي:

اولا، ثبات في الموقف الرافض للتيار الوطني الحر، بناء على اعتبارات دستورية وقانونية لا شخصية، وهو ما جدد التعبير عنه امس بيان تكتل لبنان القوي.

ثانيا، طروحات يعمل عليها رئيسا المجلس النيابي وحكومة تصريف الاعمال، من خلال صيغ لم تنجح حتى الآن في تجميع ما يكفي من مكونات سياسية وميثاقية.

ثالثا، اتجاه واضح لدى حزب الله، يدركه جيدا المطلعون الفعليون. وفي انتظار البت في الموضوع،

وفيما تعيد دول المنطقة تموضعها تحضيرا للآتي، ومنها سوريا والسعودية عبر اداء السفير السوري الجديد لدى الرياض اليمين الدستورية امام الرئيس بشار الاسد… النار مشتعلة في جنوب لبنان، والنيران تلتهم شعب غزة، فيما الاقربون قبل الابعدين حول العالم… يتفرجون.

وآخر مظاهر الاستفزاز الاسرائيلي اليوم، موافقة حكومة بنيامين نتنياهو. في شكل نهائي على بناء 1738 وحدة استيطانية في جنوب شرق القدس الشرقية المحتلة، التي يفترض ان تصبح يوما عاصمة الدولة الفلسطينية في اطار حل الدولتين.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ال بي سي



اليوم تطوي حرب غزة شهرها الثاني، واحد وستون يوما من الحرب الضارية لم تقطعها سوى ايام معدودة جدا من هدن إنسانية ، تم فيها تبادل عدد من الأسرى والرهائن ، ولم تصمد الهدنة لاستكمال العملية ، كما تم إدخال مساعدات طبية وغذائية ومحروقات إلى القطاع. واليوم طالبت اسرائيل الصليب الأحمر بالتدخل للوصول إلى الرهائن الذين هم في أيدي حماس، وعددهم 138 ؟

عشية بدء الشهر الثالث ، لا يبدو في الأفق أن هذه الحرب ستضع أوزارها قريبا : وزير الدفاع الإسرائيلي ، أعلن انه سيتم إبعاد حزب الله إلى ما وراء الليطاني من خلال ترتيب سياسي دولي أو تحرك عسكري.

وتعهد غالانت بأن ما يقرب من 80 ألف ساكن يعيشون على بعد 9 كيلومترات من الحدود ، لن تتم إعادتهم إلى منازلهم حتى يتم استتباب الأمن في المنطقة .

في سياق مواجهة التصعيد القائم .

علمت الLBCI من مصادر متابعة ان ادارة الرئيس الاميركي تقوم بجهد كبيرفي محاولة لتحييد لبنان عن الحرب القائمة والعمل على عدم تفاقم الأزمة في الجنوب .ولهذه الغاية تم تكليف اموس هوكستين بالتواصل الدائم مع المسؤولين في لبنان و إسرائيل، ووضع خطة يمكن تسويقها مع الطرفين، فور بدء عملية سياسية في المنطقة ككل.

الجهود الاميركية يتوقع ان تشمل حض الفرقاء اللبنانيين على ايجاد حل للأزمة السياسية التي تسببت بالفراغ الرئاسي والتي قد تؤدي الى إمكان حصول فراغ في قيادة الجيش.

محليا ، خطوة من تيمور جنبلاط وحركة في اتجاه وليد جنبلاط : المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل ورئيس وحدة التنسيق والارتباط في الحزب وفيق صفا ، زارا هذا المساء وليد جنبلاط في كليمنصو . وكان رئيس الحزب الاشتراكي تيمور جنبلاط زار النائب محمد رعد نهارا ، معزيا .



مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديد



وضعت اسرائيل القرار 1701 في بيت النار وطرحته للتداول الأممي والاوروبي قبل ان تعلن التزامها بمندرجاته كاملة.



فمع اشتداد الحرب الاسرائيلية على غزة، والتهديد باغراق الأنفاق، والاعتداء على الجيش اللبناني جنوبا، واستمرار القصف الشديد على القرى الحدودية، يتقدم طرح تطبيق القرار الدولي على الصفيح الساخن، ويهدد العدو بين حلين إما دبلوماسي او عسكري، إذ قال وزير الحرب يوآف غالانت إن هناك أولوية لترتيب سياسي دولي يضمن إخراج "حزب الله" إلى ما وراء نهر الليطاني استنادا إلى قرار الأمم المتحدة الرقم 1701...



ولكن إذا لم ينجح الخيار الأول، فإن إسرائيل ستستخدم كل الموارد المتاحة لها بما فيها الوسائل العسكرية،



ويهدد غالانت بقوة لا يستطيع حسمها في غزة بعد ستين نهارا على الحرب، وأقر بموجبها مسؤول عسكري اسرائيلي بأن المعارك في خان يونس حتى الان مرعبة، فيما رصدت القناة 13 مظاهر الفشل لشهرين من الغزو،



وخلصت فيه الى الاستنتاج ان اسرائيل قتلت ستة عشر الف فلسطيني.

ولكن القسام ما تزال تطلق الصواريخ في عمق مدنها والمستوطنون تم اجلاؤهم الاسرى ما زالوا تحت قبضة حماس، وحزب الله يمسك اسرائيل من شمالها .



وآخر الدواء الكي بالماء .. اذ تخطط اسرائيل بحسب صحيفة وول ستريت جورنال لإغراق الأنفاق باستخدام مياه البحر حيث وضع الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن خمس مضخات ضخمة قرب مخيم الشاطئ للاجئين يمكنها نقل آلاف الأمتار المكعبة من المياه في الساعة وإغراق الأنفاق في غضون أسابيع.



وترفع اسرائيل من امواج حربها على ايقاع بنيامين نتناهو الضاغط المستمر بالعدوان دون هوادة مستثمرا بشهر الدم الممنوح له اميركيا اذ غطته وزارة الخارجية ومنحته البراءة من قتل المدنيين عمدا اما سيوف العقوبات التي تشتهر بها وزارة الخزانة فقد ذهبت لبضعة مستوطنين في الضفة.



ورفضت الخارجية منحهم تأشيرات لتطرفهم ضد الفلسطيين كان ذلك في الضفة فقط،



واما في مسرح الجريمة في غزة .. فالعفو عام عن مجرمي الحرب .واميركا .. تنافسها بريطانيا في دعم الحروب، اذ اعلن وزير الدفاع جرانت شابس ان بلاده تدرس إرسال سفينة الدعم العسكري ليم باي لتوفير مساعدات إنسانية وطبية في الشرق الأوسط , ولم يحدد مجلس العموم كيفية الدعم الانساني بسفينة حربية.



ومن بين هذه الجسور التي تقرع طبول الحرب، يختال التمديد لقائد الجيش بخطى نيابية هادئة، متجاوزا اسطول جبران باسيل المرابض على ضفة الاعتراض. وشهدت الساعات الماضية حركة نزوح سياسية وزيارات من والى .. صب بعضها في خانة الحفر للتمديد، وبعضها الآخر للتشاور في القرار 1701 والمندرجات التي تحملها الطروحات الخارجية .



وتحدثت معلومات الجديد عن استكمال لزيارة مدير المخابرات الفرنسية برنار ايميه لكن على الجهة الاسرائيلية.



واما في حركة التشاور محليا، فبرزت زيارة قام بها وفد حزب الله الى وليد جنبلاط في كليمنصو، مسبوقا بلقاء جنبلاط والسفير الايراني، ودروثي شيا الى اليرزة حيث التقت العماد جوزاف عون وعزت...



وطمأنت في الوقت نفسه مؤكدة رفض اميركا استهداف مراكز الجيش اللبناني .



وعلى مقلب عربي .. جاءت الزيارات لتزيح الفضاء بالحفاوات , ومن خطوط سماوية وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى الامارات ومنها انتقل الى السعودية وفي البلدين الخليجيين كانت الحفاوة استثنائية عكست مستوى الأحلاف الاستراتجية لسنوات قادمة ستتعزز فرصها في قمة "بريكس" في مدينة قازان والمخطط عقدها في أواخر العام 2024.



