إجراءات دخلت في متاهات

أُدخلت الاجراءات المتخذة لتصحيح الرواتب مع مطلع الشهر الجاري الموظفين والمتقاعدين في متاهات اللحاق بالاقتراحات، من صفر نتائج مالية لتاريخه، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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