فرونتيسكا للجنة الخارجيّة: تعديل القرار 1701 غير مطروح في مجلس الأمن

كتب محمد بلوط في" الديار": ما هي حقيقة المعلومات المتداولة حول محاولة تعديل القرار 1701، وهل بدأ الحديث في اروقة مجلس الامن والامم المتحدة عن مثل هذا التعديل؟

هذا السؤال كان موضع نقاش اساسي في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية النيابية برئاسة رئيسها النائب فادي علامة والمنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان السيدة يوانا فرونتسكا امس في مجلس النواب، لا سيما في ضوء ما يجري من تسريبات عبر تقارير اعلامية في هذا الشأن، وعبر ايحاءات جهات خارجية تماهيا مع ما بدأه العدو الاسرائيلي مؤخرا، بالضغط لاقامة منطقة امنية عازلة في الاراضي اللبنانية الجنوبية لطمأنة المستوطنين في شمالي فلسطين المحتلة.

ويعتبر المصدر النيابي ان اثارة موضوع تنفيذ القرار 1701 اليوم، هو من باب ذر الرماد في العيون، خصوصا ان العدو الاسرائيلي كان دائما المسؤول الاول عن عدم تطبيق القرار المذكور، ومصدر عدم الاستقرار في المنطقة . كما ان محاولة التوجه الى لبنان لتنفيذه دون العدو الاسرائيلي، يخدم في الحقيقة ما بدأ يسعى اليه هذا العدو للانقلاب على القرار لاقامة منطقة امنية عازلة داخل الاراضي اللبنانية، الهدف منها اولا واخيرا حماية المستوطنات والمعسكرات "الاسرائيلية"، وتفريغ هذه المنطقة من اهلها او تحويل القوات الدولية الى قوة حماية للعدو في المنطقة الشمالي لفلسطين المحتلة.

وفي ظل كل ما يحكى اليوم بهذا الخصوص، حرصت السيدة فرونتسكا في اجتماعها مع لجنة الشؤون الخارجية النيابية امس، على التأكيد القاطع ان كل ما يطرح هو تطبيق القرار 1701.

وقالت في مداخلة مطولة امام النواب " ان ما يطرح في بعض وسائل الاعلام في لبنان عن نية لتعديل القرار 1701 ليس صحيحا وليس بهذه الصورة. وكل ما طرح حول هذا الموضوع في دوائر مجلس الامن، هو الالتزام بتطبيق هذا القرار كما كان يحصل كل مرة، لان تطبيقه يخلق حالة الاستقرار الذي نطمح اليه للجنوب وللبنان".

واشارت الى " ان الاجواء في مجلس الامن والامم المتحدة لم تتبدل، ولم يطرأ عليها اي جديد سوى الحرص على استقرار لبنان والمنطقة في الجنوب، وعلى دور قوات اليونيفيل والجيش اللبناني وتنفيذ القرار 1701". واعربت المسؤولة الدولية "عن الموقف الدولي الداعم للجيش اللبناني ودوره، وللاستمرار في تمويل دعمه وفق البرنامج مع الولايات المتحدة الاميركية وبرامج اخرى".

وذكرت «نداء الوطن» أنّ فرونتيسكا قدمت ملخصاً للتقرير الأخير الذي رفعته للأمم المتحدة والذي يتضمن تأكيد الدول الداعمة للبنان على ضرورة تطبيق القرار 1701 وضرورة حل المشاكل الأساسية، ولا سيما مسألة إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة لكي يعرف المجتمع الدولي مع من سيتحدث وإلى من سيتوجه. رئيس اللجنة النائب فادي علامة أوضح لـ»نداء الوطن» أنه تم الإتفاق مع فرونتسكا على جلسة مطولة تعقد خلال الأسابيع المقبلة لخوض نقاش تفصيلي حول مضمون وتفاصيل القرار 1701 والتقارير التي صدرت بشأنه وكل النقاط التي أثيرت، ولا سيما مسألة الافكار والمقترحات الممكنة لإنسحاب إسرائيل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وبقية الأراضي المحتلة. وقد أبلغت فرونتيسكا اللجنة أنه جرى خلال العامين 2018 و2019 بحث جدي في أروقة الأمم المتحدة لإيجاد حل لمسألة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وبعد ذلك توقف النقاش حول هذا الأمر.