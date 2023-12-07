باسيل يخرج عن صمته.. "ربما سأقبل"

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نقل مقربون من رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، أنه يكرر في مجالسه الخاصة، أنه قد يقبل برئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية ولن يقبل على الاطلاق بوصول قائد الجيش العماد جوزف عون الى قصر بعبدا.وبحسب المعلومات فان باسيل يخشى من أمرين اذا ما وصل عون الى سدة الرئاسة. الأول هو ان يحظى بشعبية كبيرة تضاهي شعبيته التي حصل عليها داخل المؤسسة العسكرية، ما سيؤدي حتماً الى تراجع شعبية التيار "لأنه سيأكل من صحنهم" على ما تشير المصادر، والسبب الثاني ان هكذا امر اذا ما حصل سيؤثر على بنية "التيار" لا سيما عقب الخلافات المستمرة بين باسيل والمعارضين له ولسياسته داخل "التيار".