حزب بارز يؤنب أحد قيادييه: انفعالك يورّطنا

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أفادت مصادر مطلعة أن قياديا في حزب بارز تعرّض للتأنيب وللانتقاد الشديد من قبل قيادته الحزبية بسبب التصريحات التي أطلقها مؤخراً.وتضيف المصادر ان هناك انزعاجا واضحا لدى قيادة الحزب من حالة الانفعال الدائمة التي تظهر على هذا المسؤول لانها تؤدي الى نتائج غير محمودة..وتشير المصادر الى ان الحسابات الدقيقة التي تفرضها هذه المرحلة في لبنان والمنطقة تتطلب نقاشا هادئا، وان كان ضمن الثوابت الاساسية، لكن لا يمكن الذهاب الى تصريحات تورط فريقا سياسيا كاملا بمواقف لا يمكن تبنيها.